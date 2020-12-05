Москва, , 15:59 — REGNUM Интервью с главным тренером мужской сборной России по футболу Станиславом Черчесовым, ставшим скандальным из-за резких высказываний специалиста, прокомментировал министр спорта России Олег Матыцин 5 декабря в эфире телеканала «Матч! Страна».

По словам главы Минспорта РФ, необходимо серьезным образом подумать о культуре взаимоотношений, высказываний в спортивной сфере, так как спорт является существенной частью жизни людей, однако, по мнению Матыцина, в некоторых случаях он превращается «в некий шоу-бизнес» и его «меряют по этим лекалам».

«Мы будем делать всё возможное, чтобы спорт смотрели, не ориентируясь на отдельные интервью, а гордились успехами. Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами, наверное, он не должен выноситься в эфир. Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир», — также добавил он.

Также глава Минспорта России отметил, что, по его мнению, российскому футболу необходимы реформы.

Как сообщало, 18 ноября после поражения сборной России о команды Сербии в матче Лиги наций со счетом 0:5 главный тренер российской команды Станислав Черчесов в интервью в прямом эфире сделал несколько резких высказываний о своих подопечных.