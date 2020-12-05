Москва, , 15:20 — REGNUM Бывший канадский защитник хоккейных клубов североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Гилмор может стать игроком московской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом 5 декабря сообщает знакомый с ситуацией источник, его слова приводит Р-спорт.

По информации источника, руководство армейцев и 27-летний хоккеист намерены заключить контракт до конца текущего сезона. Игрок может стать шестым легионером в клубе

Отметим, в минувшем сезоне Джон Гилмор играл в системе «Баффало». В общей сложности он сыграл за «Рейнджерс» и «Баффало» в НХЛ в 37 матчах.