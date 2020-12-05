Манчестер, Великобритания, , 14:55 — REGNUM Полузащитником футбольного клуба «Лестер» Харви Барнсом интересуется команда «Манчестер Юнайтед». Об этом 5 декабря сообщает The Sun.

По информации источника, руководство «МЮ» рассматривает 22-летнего футболиста в качестве альтернативного варианта защитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.

Также указывается, что главный наставник манчестерской команды Уле-Гуннар Сульшер является поклонником игрока.

Отметим, в текущем сезоне Харви Барнс сыграл за «Лестер» в 15 матчах и отметился в них пятью голами и одной результативной передачей.