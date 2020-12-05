Манчестер, Великобритания, 5 декабря 2020, 14:55 — REGNUM Полузащитником футбольного клуба «Лестер» Харви Барнсом интересуется команда «Манчестер Юнайтед». Об этом 5 декабря сообщает The Sun.
По информации источника, руководство «МЮ» рассматривает 22-летнего футболиста в качестве альтернативного варианта защитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.
Также указывается, что главный наставник манчестерской команды Уле-Гуннар Сульшер является поклонником игрока.
Отметим, в текущем сезоне Харви Барнс сыграл за «Лестер» в 15 матчах и отметился в них пятью голами и одной результативной передачей.