Москва, , 14:56 — REGNUM Новым президентом Федерации триатлона России (ФТР) стала Ксения Шойгу, являющаяся дочерью главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Об этом 5 декабря сообщила специалист сборной России Мария Шорец, передает РИА Новости.

Ксения Шойгу Primorsky.ru

Уточняется, что выборы руководства ФТР состоялись во время отчетно-выборной конференции федерации, которая прошла 5 декабря.

При этом на данном посту Ксения Шойгу сменила Петра Иванова, который 30 ноября был избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отметим, Ксения Шойгу находится на посту советника заместителя председателя правления Газпромбанка, а также является главой «Лиги героев», занимающейся организацией спортивных мероприятий на массовом уровне.