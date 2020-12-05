Лондон, , 14:31 — REGNUM Главный тренер футбольного лондонского клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард хотел бы остаться в своей нынешней команде на долгий срок. Он заявил об этом 5 декабря, его слова приводит агентство Reuters.

«Что касается моего контракта, то, кажется, что время летит незаметно. Я знал, что сначала было много обстоятельств, которые должны были сделать прошлый сезон переходным и даже немного сложным. Теперь я чувствую, что здесь я хотел бы быть частью долгосрочного проекта», — сказал он.

Также 42-летний специалист отметил, что приобретения игроков, которые были сделаны «Челси» летом нынешнего года, были усилениями на перспективу, которые будут прогрессировать и взрослеть и ему хотелось бы присутствовать при этом.

«Конечно, в первую очередь это решение клуба и его владельцев», — подчеркнул Лэмпард и добавил, что считает, что ему повезло, так как он тренирует свою любимую команду, считающуюся частью его жизни.

«Как можно дольше хочу добиваться здесь успеха», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что испанский защитник футбольного клуба «Челси» Маркос Алонсо попал в сферу интересов миланской команды «Интер».