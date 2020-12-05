Буэнос-Айрес, , 14:00 — REGNUM Власти Буэнос-Айреса намерены отдать дань памяти легендарном футболисту Диего Марадоне, который скончался 25 ноября. Об этом 5 декабря сообщает Agence France-Presse.

Уточняется, что законодательное собрание столицы Аргентины намерено создать туристический, спортивный и культурный кластер в районе Агрономия, в котором находится база футбольного клуба «Аргентинос Хуниорс», где легенда мирового футбола начинал свою игровую карьеру.

При этом одна из инициатив по увековечиванию имени игрока состоит в том, чтобы назвать улицу, которая ведет к стадиону «Аргентинос Хуниорс» именем легендарного футболиста. Вместе с тем, домашний стадион команды с 2004 года уже называется «Диего Армандо Марадона».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря стало известно, что стадион «Сан Паоло» в Неаполе, на котором выступает футбольный клуб «Наполи», был официально переименован в арену «Стадион Диего Армандо Марадона».