Хабаровск, , 13:10 — REGNUM Хоккейный клуб «Сочи» обыграл хабаровскую команду «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает 5 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и закончилась победой гостей со счетом 2:3.

Голами в составе победителей отметились Сергей Шмелёв (15-я минута), Никита Точицкий (26-я) и автор победного гола — Павел Кукштебель (55-я).

У «Амура» дубль в матче оформил Денис Голубев (4-я, 14-я).

Отметим, в результате данной победы в активе «Сочи» стало 24 очка, что позволяет команде занимать десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У «Амура» 28 очков и десятое место на Востоке.