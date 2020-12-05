Москва, , 12:39 — REGNUM О том, что необходимо сделать для повышения уровня российских биатлонистов, рассказал министр спорта России Олег Матыцин. Он заявил об этом 5 декабря в эфире телеканала «Матч! Страна».

По словам главы Минспорта РФ, он не согласен с мнением, что по результатам хуже футбола в России только биатлон и заявил, что его ведомство будет прикладывать максимальные усилия для усиления системы развития этих видов спорта.

«Просто очень долгий период времени в биатлоне была не совсем организована работа, сейчас пришел новый руководитель (глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров), и фактор развития должен быть поставлен во главу угла», — сказал Матыцин, добавив, что он уверен, что в биатлоне в ближайшее время ситуация выровняется.

«Каким образом? Нужно обратить внимание на работу в регионах, квалификацию тренеров, системность работы и увеличение конкурентоспособности спортсменов за счет развития системы соревнований в России», — уточнил он.

Отметим, в нынешней серии биатлонисты из России уже 23 гонки подряд не выиграли ни одной медали.