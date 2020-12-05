Москва, , 12:41 — REGNUM Глава Минспорта РФ Олег Матыцин считает, что нужно разработать меры для снижения до минимума для российских спортсменов последствий того, что в США вступил в действие «акта Родченкова». Он заявил об этом 5 декабря в эфире телеканала «Матч! Страна».

«Есть уже мнение единого спортивного сообщества, включая WADA (Всемирное антидопинговое агентство), что такой шаг может привести к дисбалансу в системе организации контроля и осуществления мер противодействия допингу», — сказал Матыцин.

Также он отметил, что в этом случае одна страна присваивает себе право быть «неким судьей».

«Мы к этому относимся негативно, надо будет в ближайшее время подумать, как минимизировать риски для российских спортсменов», — добавил глава Минспорта России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что так называемый «акт Родченкова», который предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на спортивных состязаниях, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), подписал действующий президент США Дональд Трамп.