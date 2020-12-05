Милан, Италия, , 11:41 — REGNUM Испанский защитник лондонского футбольного клуба «Челси» Маркос Алонсо попал в сферу интересов миланской команды «Интер». Об этом 5 декабря сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован главный наставник миланцев Антонио Конте, который работал с игроком, когда тренировал лондонскую команду.

Также указывается, что в «Челси» готовы отпустить защитника за €20 млн отступных, текущий контракт игрока рассчитан до 2023 года.

Отметим, Маркос Алонсо перешел в состав «Челси» в 2016 году из флорентийской команды «Фиорентина» и в трех матчах нынешнего сезона, в которых он принимал участие, не отметился никакими результативными действиями.