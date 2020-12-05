Тюмень, , 11:40 — REGNUM Биатлонистка Татьяна Акимова, которая выступает за Тюменскую область, стала первой в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России по биатлону, проходящем в Тюмени. Об этом 5 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победительница прошла дистанцию 7,5 км за 20 минут 55,7 секунды, ни разу не промахнувшись.

Второе место заняла Екатерина Носкова, представляющая ХМАО-Югру, которая отстала от лидера на +37,5 секунды и также ни разу не промахнувшаяся. Третье место у Анастасии Егоровой, выступающей за Мурманскую область, отставшей от победительницы на +44,4 секунды и тоже прошедшая дистанцию без промахов.

У мужчин на дистанции 10 км в спринте победил Евгений Идинов из Тюменской области, который прошел дистанцию за 26 минут 5,6 секунды при одном промахе.

Вторым в мужском спринте стал Игорь Малиновский, представляющий Омскую область/Камчатский край, отставший от лидера на +0,3 секунды при одном промахе. Третьим — Кирилл Стрельцов из Московской области с отставанием +2,3 секунды, два раза промахнувшийся во время гонки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что российская биатлонистка Лариса Куклина пропустит ближайший этап Кубка мира из-за травмы руки.