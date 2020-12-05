Москва, , 10:57 — REGNUM Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Петра Яна с представителем США Алджамейном Стерлингом, на кону в котором будет стоять звание чемпиона промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) спортсмена из России, перенесен не из-за допинговых нарушений. Об этом Ян рассказал 5 декабря журналистам, его слова приводит «Спорт-экспресс».

"Нет, это сто процентов не допинг. Все нормально», — заявил российский боец в ответ на соответствующий вопрос.

Также он подчеркнул, что ничего не произошло и бой был просто перенесен.

При этом ранее появилась информация о том, что поединок между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, который должен был состояться 12 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе, перенесли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Петр Ян пока не намерен проводить поединок с двукратным чемпионом UFC — представителем США Ти Джеем Диллашоу.