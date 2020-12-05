Москва, , 10:36 — REGNUM Бразильский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Айртон рассказал, почему команда является одним из лидеров турнирной таблицы Российской Премьер-лиги (РПЛ) и удачно выступает в нынешнем сезоне. Его слова 5 декабря приводит пресс-служба «красно-белых».

"Просто тренеру дали время внедрить свои идеи. Сейчас эти наработки дают свои плоды. Спокойно и терпеливо трудимся», — сказал 23-летний футболист.

При этом он отметил, что вторая половина сезона еще впереди и в настоящее время команду ожидают зимние сборы, а потом — новые матчи.

Кроме того, игрок отметил, что в клубе есть несколько опытных ветеранов, дающих необходимые советы, а молодость других футболистов, по его мнению, позволяет членам команды быть более амбициозными, так как все они хотят достичь большого успеха.

«Цель одна — завоевать титул», — заключил Айртон.

Отметим, позднее, 5 декабря, состоится матч «Спартака» с командой «Тамбов» в рамках 17-го тура чемпионата России. В данный момент московский клуб находится на третьем месте турнирной таблицы РПЛ, имея одинаковое количество очков (32) с санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.