Москва, , 10:23 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян, являющийся чемпионом промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в легчайшем весе, пока не намерен проводить поединок с двукратным чемпионом UFC — представителем США Ти Джеем Диллашоу. Он заявил об этом 5 декабря журналистам.

«Хочу сначала подраться со (другим американским бойцом Алджамейном) Стерлингом. Я должен сделать то, что я изначально сказал. А потом посмотрим. Диллашоу же нужно о себе напоминать», — приводит слова Яна «Спорт-экспресс».

Также российский спортсмен отметил, что он очень хочет провести поединок с Диллашоу, однако не может отказать Стерлингу, потому что уже обещал последнему, что проведет с ним бой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поединок между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, который должен был состояться 12 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе, был перенесен.