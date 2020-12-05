Лос-Анджелес, США, , 10:02 — REGNUM Новое соглашение с баскетбольным клубом североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» заключил разыгрывающий Куинн Кук. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба команды.

При этом ранее, в ноябре текущего года, «Лейкерс» объявили о расторжении соглашения с 27-летним баскетболистом. В То же время, подробности нового контракта игрока с клубом не сообщаются.

Отметим, в минувшем сезоне Куинн Кук в составе «Лейкерс» стал чемпионом НБА. Он провел 44 матча в регулярном чемпионате ассоциации, набирая в среднем за игру по 5,1 очка, делая по 1,2 подбора и отдавая по 1,1 передачи.