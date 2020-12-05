Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Так называемый «акт Родченкова», который предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на спортивных состязаниях, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), подписал действующий президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает пресс-служба администрации американского лидера.

«Акт Родченкова» 2019 года касается уголовного преследования определенных лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества, и требует возмещения ущерба пострадавшим от такого сговора», — говорится в тексте подписанного документа.

Как отметил по этом поводу Трамп, слова которого приводит пресс-служба Белого дома, данный закон вводит уголовные санкции в отношении определенных лиц, причастных к международным заговорам с мошенничеством, связанным с допингом, и обеспечивает реституцию жертвам таких заговоров.

Также указывается, что раздел 6 нового закона требует, чтобы исполнительные органы, включая американский минюст, делились информацией с Антидопинговым агентством США «в отношении любого расследования, связанного с потенциальным нарушением раздела 3 настоящего закона».

При этом данный закон позволяет США начинать уголовное преследование любого человека, который будет обвинён в допинговом сговоре на соревнованиях с участием американских спортсменов. Вместе с тем указывается, что действие данного закона не будет распространяться на североамериканские профессиональные лиги, которые не приняли кодекс WADA.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство расценивает принятие в США «акта Родченкова» — нового закона по борьбе с нарушениями в спорте — как нарушение принципов международного права, проявление претензий США на экстерриториальный статус американского законодательства.