Москва, , 08:36 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев, выступающий в промоушне Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), намеревается провести поединок с представителем Бразилии Рафаэлем Дос Аньосом. Он заявил об этом 5 декабря, слова спортсмена приводит «Спорт-экспресс».

"Да, конечно, мне интересно с ним подраться. Он сейчас где-то шестой-седьмой номер, мне как раз это интересно», — сказал Махачев.

Также российский боец рассказал, что его представители поинтересовались возможностью проведения такого боя с бразильцем, однако последний заявил, что ему нужно «только громкие бои».

«Хотя не знаю, что за один бой изменилось. То он с Конором (Макгрегором) хочет драться, то Хабиба (Нурмагомедова) вызывает», — добавил Махачев.

Отметим, Ислам Махачев должен был провести поединок с Рафаэлем Дос Аньосом нынешней осенью, однако в первый раз поединок перенесли из-за выявленного у бразильца коронавируса, а второй раз российский спортсмен был вынужден сняться с боя по состоянию здоровья.