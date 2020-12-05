Мюнхен, Германия, , 08:34 — REGNUM Баскетбольный подмосковный клуб «Химки» проиграл мюнхенской команде «Бавария» в матче одиннадцатого тура Евролиги. Об этом 5 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Ауди Дом» в Мюнхене и закончилась победой хозяев со счетом 80:77.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, который чуть-чуть не добрал до трипл-дабла, набрав во встрече 20 очков, отдав 9 результативных передач и сделав 8 подборов.

В составе победителей самым результативным стал американский защитник «Баварии» Уэйн Болдуин, в активе которого 19 очков за матч.

Отметим, по итогам встречи «Бавария» находится на третей строчке турнирной таблицы Евролиги, выиграв восемь из 12 матчей. У «Химок» последнее, 18-е место с девятью поражениями в одиннадцати матчах.