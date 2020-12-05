Лондон, , 08:32 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нургмагомедов стал номинантом на премию «Иностранный спортсмен года» по версии британской телекомпании ВВС. Об этом 5 декабря сообщается на сайте компании.

Кроме российского спортсмена на данную премию номинированы прыгун с шестом из Швеции Арман Дюплантис, два раза в феврале текущего года побивший рекорд мира; боксер из Ирландии Кэти Тейлор, два раза удачно защитившая свои титулы чемпионки мира в легком весе; баскетболист из США Леброн Джеймс, который признан лучшим игроком североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА); футболистка из Франции Венди Ренар, которая является капитаном клуба «Лион» и седьмой раз с ним становится победительницей женской Лиги чемпионов и американский гольфист Дастин Джонсон, возглавляющий рейтинг Ассоциации профессиональных игроков гольфа (PGA).

Голосование за данные кандидатуры будет продолжать до 15 декабря, наград победителям предполагается вручить в прямом эфире 20 декабря на шоу BBC Sports Personality of the Year.

Отметим, премия «Иностранный спортсмен года» вручается каждый год спортсменам не из Великобритании, сделавшим наибольший вклад в спорте в текущем году.