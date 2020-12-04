Анкара, , 20:35 — REGNUM 28-летний нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса уже согласовал контракт с «Галатасараем», сообщает турецкое издание Fanatik.

В прошлом сезоне Муса принял участие в 24-х матча Чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в которых отметился двумя забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Летом 2016 года Муса перешел в «Лестер Сити» из ЦСКА за 19,5 миллиона евро.

За московский ЦСКА нигериец выступал в период с 2012-го по 2016 годы. Во второй половине сезона 2017/18 Муса возвращался в ЦСКА на правах аренды.