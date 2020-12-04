Берлин, , 17:39 — REGNUM 4 декабря в рамках четвертьфинала онлайн-турнира по CS: GO DreamHack Masters Winter 2020 Europe mousesports одержали победу над Cloud9 со счетом 2:0 на картах Nuke (16:12) и Inferno (16:12).

20-летний эстонский киберспортсмен Робин «ropz» Кул был признан пользователями портала HLTV (63,3% голосов) самым ценным игроком встречи.

Cloud9 потерпели поражение и вылетели с турнира, заняв 5−8-е место. Mousesports в полуфинале турнира встретятся с победителем пары Heroic — GODSENT.