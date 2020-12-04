Краснодар, , 17:11 — REGNUM 21-летний вратарь «Краснодара» и национальной сборной России Матвей Сафонов вошел в символическую сборную пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов по версии портала WhoScored. Россиянин получил оценку 8,3.

Также в символическую сборную вошли Жорди Альба, Александер Шольц, Кристиан Ромеро, Норди Мукиэле, Федерико Кьеза, Ирфан Кавечи, Кертис Джонс, Неймар, Оливье Жиру и Юссуф Поульсен.

2 декабря «Краснодар» одержал минимальную победу над «Ренном» со счетом 1:0. Единственный мяч на 71-й минуте матча забил Маркус Берг после передачи Александра Мартыновича.