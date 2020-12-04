Кашарский район, Ростовская область, , 16:41 — REGNUM На севере Ростовской области появилась первая ледовая арена. Крытый каток с искусственным льдом в селе Каменка Кашарского района стоимостью 300 млн рублей построила группа компаний «Светлый» во главе с руководителем предприятия, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Здесь все выполнено добротно и с любовью: ледовое поле 60 м на 30 м, трибуны на 250 зрительских мест, по две раздевалки для хоккеистов и фигуристов, зал общефизической подготовки и хореографии. Детище руководителя хозяйства Николая Гончарова, который построил арену на своей малой родине и хочет, чтобы молодёжь не уезжала из села, а наоборот, ехала сюда жить и работать. Пример, достойный всяческой похвалы и поддержки», — написал глава региона в Instagram.

Оттачивать мастерство на катке будут воспитанники детско-юношеской спортивной школы Кашарского района.