Ницца, Франция, , 15:59 — REGNUM Главный тренер французского футбольного клуба «Ницца» Патрик Виейра отправлен в отставку. Об этом 4 декабря, сообщается на сайте команды.

Отмечается, что руководство клуба сообщило Виейра о решении расстаться накануне вечером. Вместо него команду будет тренировать его помощник Адриан Урсеа.

Виейра возглавлял «Ниццу» с лета 2018 года. До этого он работал с «Нью-Йорк Сити», а также с резервной и юношеской командами «Манчестер Сити».

В настоящее время «Ницца» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, на счету команды 17 очков в 11 турах.