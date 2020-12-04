Москва, , 15:55 — REGNUM Судебное заседание по делу экс-футболиста Романа Широкова перенесено. Об этом 4 декабря сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что заседание пройдёт 11 декабря и начнётся в 14:00 мск.

«Не знаю, что будет с судом, он будет продолжаться. Если исходить из того, что из 10 заявленных свидетелей на следующем будет пять, то как минимум ещё два заседания», — сказал Широков.

Напомним, 10 августа во время матча любительских команд Широков избил арбитра Никиту Данченкова из-за того, что тот показал ему красную карточку.

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