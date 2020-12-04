Неаполь, Италия, , 15:37 — REGNUM Протест в связи с переименованием футбольного стадиона «Сан Паоло» в Неаполе в честь Диего Марадоны выразила группа священников. Об этом 4 декабря сообщает Il Mattino.

Отмечается, что служители церкви обратились с открытым письмом к архиепископу Крещенцио Сепе.

«Стадион «Сан Паоло» должен называться по имени святого, который познакомил нас с Христом. Мы согласны, если в названии будет и Святой Павел, и Марадона — по аналогии с миланским «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца», — говорится в письме.

Отмечается, что верным решением будет компромисс между сохранением веры и чествованием чемпиона.

Ранее мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис объявил, что стадион «Сан Паоло» будет переименован в «Стадио Диего Армандо Марадона». Предполагается, что уже 10 декабря «Наполи» будет играть в Лиге Европы с «Реал Сосьедадом» на арене с новым названием.

Напомним, Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год.

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