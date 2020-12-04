Мадрид, , 14:25 — REGNUM Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос может отказаться от продления контракта с клубом. Об этом 4 декабря сообщает Onda Cero.

Отмечается, что в услугах Рамоса заинтересованы французский ПСЖ, а также ряд английских и итальянских клубов.

Ранее сообщалось, что «Реал» договорился с Рамосом о продлении контракта. Планировалось, что о новом соглашении будет объявлено до конца 2020 года.

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