Казань, , 14:47 — REGNUM В столице Татарии 3 декабря завершились соревнования среди студенческих любительских хоккейных команд на II Кубок Приволжского федерального округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

В дерби принимали участие семь команд из Татарии, Удмуртии, Пензенской, Саратовской, Нижегородской и Кировской областей. Первое место по итогам соревнований завоевала команда Пензенской области. Уступила ей в финале со счетом 3:0 сборная Казанского федерального университета. Почетное третье место — у команды из Нижегородской области.

Участников и победителей наградили дипломами, медалями и кубками полномочного представителя президента РФ в Поволжье, специальными призами были удостоены лучшие игроки: вратарь турнира Кирилл Орехов (Пензенская область), защитник — Артем Тараканов (Нижегородская область), нападающий — Марат Хафизов (Татария). Самым ценным игроком признан хоккеист из Кировской области — Платон Палкин.

Турнир провели в рамках окружного проекта по поддержке детского и юношеского спорта «Золотая шайба».

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице Татарии в зимний период будут работать 78 хоккейных коробок, 18 катков, восемь лыжных трасс с освещением и три трамплина. При благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в Казани планируется проведение 33 спортивно-массовых мероприятия.

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