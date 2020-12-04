Москва, , 13:19 — REGNUM В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на сегодняшний день у 21 человека выявлен коронавирус. Об этом 4 декабря заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

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"На данный момент во всех командах КХЛ суммарно 21 человек болеет с диагнозом COVID-19, 486 человек выздоровели», — приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

Он отметил, что в это число входят не только хоккеисты, но и сотрудники клубов, которых тестирует КХЛ.

В сезоне 2020/21 из-за коронавируса переносились матчи многих команд. Больше других это коснулось финского «Йокерита», который сыграл меньше всего матчей в лиге — 26.