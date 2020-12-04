Москва, , 12:46 — REGNUM Из программы Олимпийских игр невозможно исключить бокс. Об этом 4 декабря заявил генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

«С боксом такое невозможно. Бокс — самый зрелищный вид спорта среди единоборств», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Напомним, в ноябре 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксёрского турнира на Олимпиаде-2021 в Токио. Такое решение было принято в связи с расследованием в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA).

В мае 2019 года МОК решил сохранить боксёрский турнир на Играх. При этом AIBA лишили статуса признания.

12−13 декабря состоится конгресс AIBA, на котором будет выбран новый президент организации и принят новый устав. Одним из кандидатов на пост главы AIBA является Кремлёв.

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