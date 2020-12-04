Москва, , 12:37 — REGNUM Единственным кандидатом на пост главы Федерации конного спорта России (ФКСР) стала действующий руководитель организации Марина Сечина. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ФКСР.

Выборы главы ФКСР пройдут на конференции организации, которая из-за пандемии состоится без заседания. Все решения будут приняты посредством заочного голосования.

Отмечается, что бюллетени будут приниматься до 5 декабря, а результаты голосования станут известны 7 декабря.

Сечина возглавила ФКСР в декабре 2016 года. В 2019 году она вошла в совет Международной федерации конного спорта (FEI).