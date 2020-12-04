Мадрид, , 11:31 — REGNUM Мадридский «Реал» провёл первые переговоры с бывшим главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Об этом 4 декабря сообщает Sport.es.

По информации издания, руководство «Реала» связалось с Почеттино, чтобы узнать, готов ли он возглавить команду в случае отставки Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось, что Зидана могут уволить с поста главного тренера «Реала» в ближайшие две недели.

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