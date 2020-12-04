Москва, , 11:27 — REGNUM Российская фигуристка Алёна Косторная заразилась коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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"Спортсменка прошла обязательное тестирование на коронавирус, тест дал положительный результат», — говорится в сообщении.

Таким образом, Косторная не выступит на пятом этапе Кубка России, который пройдёт в Москве 5−6 декабря.

17-летняя Косторная является чемпионкой Европы по фигурному катанию (2020), победительницей финала Гран-при (2019).

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