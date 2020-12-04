Вена, , 10:42 — REGNUM Австрийский футбольный клуб «Рапид» потерпел 27-е поражение в Лиге Европы, установив антирекорд турнира. Об этом 4 декабря сообщает Gracenote Live в Twitter.

На втором месте идёт норвежский «Русенборг», который за время выступлений в Лиге Европы проиграл 26 раз. У датского «Копенгагена» и португальского «Спортинга» — по 23 поражения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Арсенал» одержал победу над «Рапидом» в пятом туре группового этапа Лиги Европы со счётом 4:1.

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