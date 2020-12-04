Лондон, , 10:32 — REGNUM Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл забил свой 200-й гол в карьере. Об этом 4 декабря сообщает Marca.

Бэйл забил гол, реализовав пенальти, в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского клуба ЛАСК (3:3).

Для 31-летнего валлийского футболиста этот мяч стал 200-м в карьере. Он забил 105 голов за «Реал», 57 — за «Тоттенхэм», 33 — за сборную Уэльса, пять — за «Саутгемптон».

В нынешнем сезоне Лиги Европы «Тоттенхэм» набрал 10 очков и вышел в плей-офф Лиги Европы.