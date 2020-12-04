Москва, , 09:08 — REGNUM Российский боксёр Мурат Гассиев нокаутирует украинского боксёра Александра Усика, если состоится бой-реванш. Об этом 4 декабря заявил генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

«Я всё равно хочу увидеть реванш Гассиев — Усик. А я убеждён, что если такой бой будет, то Мурат вынесет Усика, будет жёсткий нокаут», — цитирует Кремлёва ТАСС.

По его словам, Гассиев может стать абсолютным чемпионом мира.

Напомним, в 2018 году Усик победил Гассиева в весовой категории до 90,71 кг в финале Всемирной боксерской суперсерии. Сейчас оба боксёра выступают в супертяжёлом весе.