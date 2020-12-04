Лиссабон, , 08:55 — REGNUM Лиссабонская «Бенфика» одержала победу над польским «Лехом» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Бенфики» голы забили Ян Вертонген (36) Дарвин Нуньес (57), Пицци (58) и Юлиан Вайгль (89).

После пяти туров «Бенфика» с 11 очками идёт на втором месте в группе D и гарантировала выход в плей-офф Лиги Европы. «Лех» с тремя очками занимает третье место.

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