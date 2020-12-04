Лондон, , 08:51 — REGNUM Лондонский «Арсенал» одержал победу над венским «Рапидом» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Арсенала» голы забили Александр Ляказетт (10), Пабло Мари (18), Эдвард Нкетиа (44) и Эмиль Смит (66). «Рапид» смог ответить голом форварда Кои Китагавы (47).

После пяти туров «Арсенал» с 15 очками идёт на первом месте в группе В и гарантировал выход в плей-офф Лиги Европы. «Рапид» с шестью очками занимает третье место.

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