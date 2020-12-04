Сан-Себастьян, Испания, , 08:46 — REGNUM «Реал Сосьедад» сыграл вничью с хорватской «Риекой» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Риека» дважды выходила вперёд благодаря голам Дарко Велковски (37) и Стипе Лончара (73). «Реал Сосьедад» оба раза смог отыграться, отличились Хон Орхильес (69) и Начо Монреаль (79).

После пяти туров «Реал Сосьедад» с восемью очками идёт на втором месте в группе F. «Риека» с одним очком занимает четвёртое место.

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