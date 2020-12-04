Милан, Италия, , 08:31 — REGNUM «Милан» одержал победу над шотландским «Селтиком» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В начале матча футболисты «Селтика» забили два гола, отличились полузащитник Томас Рогич (7) и Одсонн Эдуард (14).

Ещё до перерыва «Милан» смог отыграться благодаря голам хавбеков Хакана Чалханоглу (24) и Самуэля Кастильехо (26). Во втором тайме победу миланскому клубу принесли голы форвардов Йенса Хауге (50) и Браима Диаса (82).

После пяти туров «Милан» с 10 очками идёт на втором месте в группе H и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы. «Селтик» с одним очком занимает четвёртое место.

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