Рим, , 08:16 — REGNUM «Рома» одержала победу над швейцарским «Янг Бойз» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 34-й минуте футболисты «Янг Бойз» открыли счёт, отличился нападающий Жан-Пьер Нсаме. Перед перерывом форвард «Ромы» Борха Майораль счёт сравнял.

«Рома» смогла вырвать победу во втором тайме, по голу забили защитник Риккардо Калафьори и нападающий Эдин Джеко.

После пяти туров «Рома» с 13 очками идёт на первом месте в группе А. «Янг Бойз» с семью очками занимает второе место.