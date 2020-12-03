Москва, , 23:56 — REGNUM Старший тренер австрийского «Вольфсбергера» Фердинанд Фельдхофер подвел итоги прошедшего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Нам удалось с самого начал высоко встречать ЦСКА и мешать развитию их атак. Особенно успешно — в первые 10 минут матча.

Мы добились того, что у ЦСКА были почти только одни полумоменты. А у нас были шансы увеличить преимущество.

Во втором тайме нам удалось сдержать их атаки. Наш план удался», — приводит слова тренера Sports.ru.

Напомним, что ЦСКА уступил с минимальным счетом 1:0 и лишился надежд на выход в плей-офф Лиги Европы.