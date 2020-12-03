Москва, , 23:42 — REGNUM Столичный ЦСКА сегодня, 3 декабря, потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА, уступив в 5-м туре группового этапа «Вольфсбергу».

Таким образом, «армейцы» за последние девять сезонов лишь однажды смогли гарантировать себе путевку в стадию плей-офф. Это случилось сезоне 2017/2018, когда ЦСКА дошел до ¼ финала Лиги Европы.

В этот девятилетний период московский клуб пять раз оказывался последним в группе Лиги чемпионов и один раз в Лиге Европы.

В сезоне 2012/2013 ЦСКА пропустил еврокубковый сезон, выбыв в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы от АИКа