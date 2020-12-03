Москва, , 22:57 — REGNUM Столичный ЦСКА принял на своем поле австрийский «Вольфсбергер» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей

Единственный мяч на 22-й минуте забил 22-летний хорватский форвард «Вольфсбергера» Дарио Визингер.

ЦСКА потреял надежды на выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Российская команда опустилась на последнюю строчку в группе К с «Фейеноордом», «Вольфсбергером» и загребским «Динамо» в соперниках. На счету «армейцев» три очка.

«Вольфсбергер» является на данный момент седьмой командой в таблице чемпионата Австрии с 10 очками. ЦСКА — делит лидерство с «Зенитом» в РФПЛ с 32 очками на счету.