Екатеринбург, , 20:50 — REGNUM Екатеринбургский «Автомобилист» принял на своем льду московское «Динамо» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» и завершилась со счетом 7:2 в пользу гостей.

Отметим, что в составе московского «Динамо» дебютное очко набрал форвард Магнус Пяярви-Свенссон. Игрок был обменян из «Локомотива» 30 ноября. Он отметился голевой передачей на Оскара Линдберга во время четвертого гола москвичей.

Также «динамовцев» отличились Юусо Хиетанен, Даниил Тарасов, Дмитрий Яшкин и две шайбы забросил Дмитрий Кагарлицкий.

«Автомобилист» занимает шестое место в турнирной таблице Востока с 40 очками. «Динамо» — четвертые на Западе с 40 баллами.