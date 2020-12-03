Москва, , 20:17 — REGNUM 3 декабря в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» московский ЦСКА в рамках пятого тура Лиги Европы 2020/21 встретит австрийский «Вольфсберг». Главным арбитром матча назначен Никола Дабанович.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов.

«Вольфсберг»: Кофлер, Шерцер, Баумгартнер, Новак, Лочошвили, Линдль, Ляйтгеб, Спранглер, Перес, Визингер, Тефернер.

После 4-х туров ЦСКА с тремя очками располагает на последней позиции. «Вольфсберг» с 4-мя баллами идет строчкой выше.