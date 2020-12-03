Тамбов, , 19:41 — REGNUM В Тамбовской области для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья приспособлены около 450 объектов спорта. В настоящее время на сегодняшний день около 19 тыс. человек, имеющих инвалидность, систематически занимаются физической культурой, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В Тамбовской области строятся и открываются новые спортивные объекты Tambov.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Особые люди нуждаются в помощи — трансляция в Международный день инвалидов»

Власти отмечают, что люди, имеющие инвалидность, активно занимаются спортом, достигая высоких результатов. Развитие адаптивного спорта наряду с подготовкой спортсменов высокого уровня является приоритетным направлением федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Для людей с ограниченными возможностями проводятся различные соревнования и тренировочные мероприятия, оборудуются объекты спорта.

В Тамбовской области в 2012 году была создана детско-юношеская спортивно-адаптивная школа с шестью отделениями по видам спорта: велоспорт шоссе тандем, пауэрлифтинг, горнолыжный спорт, шахматы, голбол и греко-римская борьба.

Сейчас учреждение переименовано в спортивно-адаптивную школу, имеет десять отделений. Общая численность занимающихся — 260 человек. 15 воспитанников САШ входят в составы сборных страны по различным видам спорта. Так, борцы Евгений Желтухин и Владислав Тарасов прочно вошли в элиту европейского спорта, пауэрлифтеры Константин Мацнев, Антон Горбунов — лидеры сборной России на протяжении нескольких сезонов, а Татьяна Баранова выбрана послом Всемирной специальной Олимпиады 2022 года.

3 декабря, в Международный день инвалидов, начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов поздравил всех представителей адаптивного спорта в регионе с праздником, поблагодарив спортсменов «за труд и силу воли, желание побеждать».

«Мы вами действительно гордимся! Хочу поблагодарить за работу всех специалистов этой сферы и коллектив спортивно-адаптивной школы, которая является одной из лучших в стране. Профессионализм руководства, тренерского состава, административного персонала создают условия для реализации потенциала наших атлетов», — отметил он.