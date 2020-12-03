Челябинск, , 19:17 — REGNUM В Челябинске на территории посёлка АМЗ начал работу обновлённый стадион. На его реконструкцию из областного и городского бюджета потратили более 30 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас здесь находятся полноразмерное футбольное поле, устланное искусственным газоном, три беговые дорожки с травмобезопасным резиновым покрытием, огороженная площадка для мини-футбола. Кроме того, здесь находится универсальная спортплощадка для игры в волейбол, баскетбол и теннис.

Стадион уже открыт для всех жителей Челябинска. А весной 2021 года работы будут продолжены. В планах у руководства спортивного объекта значится перенос забора, а горком дорожного хозяйства намерен расширить тротуар и перенести опоры уличного освещения, чтобы обеспечить пешеходам доступную среду.