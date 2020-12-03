Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Вокруг стадиона на Крестовском острове в Петербурге во время чемпионата Европы по футболу появится периметр безопасности. Об этом 3 декабря сообщили в Смольном. Проход на прилегающую к стадиону территорию будет только по пропускам.

Стадион «Газпром Арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Проведение таких событий должно быть на высочайшем уровне. Мы учли опыт чемпионата мира по футболу 2018 года, а также все требования УЕФА по организации матчей и созданию необходимой инфраструктуры. У города есть силы и возможности, чтобы обеспечить полную безопасность игроков и болельщиков», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Болельщики попасть за периметр смогут по билетам. Пропуска оформят и тем, кто работает или живет на закрытой территории.

На подъездах к стадиону будет организовано 7 пунктов контроля. В расположение действующих пунктов пропуска внесены небольшие корректировки, в частности, пункт пропуска около Гребного канала «переедет» на пересечение Вязовой улицы и Морского проспекта.

Полностью режим работы периметров безопасности будет определен после решения УЕФА о допуске на матчи зрителей. Ожидается, что такое решение будет принято не раньше марта 2021 года.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург примет четыре игры: три на групповом этапе (в том числе Бельгия-Россия 12 июня и Финляндия-Россия 16 июня) и один из четвертьфиналов 2 июля.

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