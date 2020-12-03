Смоленск, , 17:09 — REGNUM Поединок на первенстве России по вольной борьбе между Аланом Багаевым из Северной Осетии и Бабули Цолоевым из Ингушетии завершился дракой. Спустя 10 секунд с момента начала схватки спортсмены перешли на кулачный бой и успели нанести друг другу несколько ударов, пока их не разняли. Видео потасовки попало в соцсети.

Инцидент произошел накануне, 2 декабря, на первенстве страны в Смоленске. По информации портала Newstracker, Багаева и Цолоева за неспортивное поведение сняли с соревнований. Также будет рассмотрен вопрос о дисциплинарном наказании в отношении обоих спортсменов.

Позже в паблике «ЧП Владикавказ» появилась информация, что подравшиеся борцы помирились. В подтверждение опубликованы совместные фотографии двух молодых спортсменов.